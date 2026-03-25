Kewpie Aktie
WKN: 862858 / ISIN: JP3244800003
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25.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kewpie legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Kewpie wird voraussichtlich am 09.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 49,13 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 91,92 JPY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Kewpie in dem im Februar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,05 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 123,70 Milliarden JPY im Vergleich zu 120,04 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 188,46 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 220,63 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 529,74 Milliarden JPY, gegenüber 513,42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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