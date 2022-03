Erste Schätzungen: Kewpie stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kewpie lässt sich voraussichtlich am 08.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kewpie die Bilanz zum am 28.02.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 26,54 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,22 Prozent verringert. Damals waren 31,68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Kewpie in dem im Februar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,09 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 98,88 Milliarden JPY im Vergleich zu 94,09 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 118,72 JPY je Aktie, gegenüber 128,17 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 416,00 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 407,04 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at