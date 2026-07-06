Erste Schätzungen: KeyCorp stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KeyCorp lässt sich voraussichtlich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird KeyCorp die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,424 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,350 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,97 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 29,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,79 Milliarden USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,82 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,52 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,07 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 11,17 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at