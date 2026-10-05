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WKN: 869353 / ISIN: US4932671088

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05.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: KeyCorp veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

KeyCorp präsentiert voraussichtlich am 20.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 15 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,462 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte KeyCorp 0,410 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten eine Verringerung von 27,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,04 Milliarden USD gegenüber 2,82 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,83 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,52 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 8,08 Milliarden USD, gegenüber 11,17 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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