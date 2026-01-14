Erste Schätzungen: Keyence mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Keyence präsentiert in der voraussichtlich am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 408,53 JPY je Aktie gegenüber 420,76 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 283,67 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 9,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 259,64 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1739,13 JPY, gegenüber 1643,77 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 1.135,29 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.059,15 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at