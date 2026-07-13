Erste Schätzungen: Keyence präsentiert Quartalsergebnisse

Keyence wird voraussichtlich am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 463,17 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 21,94 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 379,82 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 19,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 312,85 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 261,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2122,72 JPY im Vergleich zu 1835,63 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 1.356,34 Milliarden JPY, gegenüber 1.169,29 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at