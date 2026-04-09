Erste Schätzungen: Keyence zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Keyence wird voraussichtlich am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 461,83 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 440,74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Keyence 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 311,67 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Keyence 283,96 Milliarden JPY umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1759,85 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 1643,77 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1.146,60 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1.059,15 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at