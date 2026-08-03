Erste Schätzungen: Keysight Technologies präsentiert Quartalsergebnisse

Keysight Technologies wird voraussichtlich am 18.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.07.2026 abgelaufen ist.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,48 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,75 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 29,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Keysight Technologies einen Umsatz von 1,35 Milliarden USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,17 USD aus. Im Vorjahr waren 4,91 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 6,89 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at