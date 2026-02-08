Erste Schätzungen: Keysight Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Keysight Technologies wird voraussichtlich am 23.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,00 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,970 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 18,65 Prozent auf 1,54 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,08 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,91 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 6,19 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,38 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at