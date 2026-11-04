Erste Schätzungen: Keysight Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Keysight Technologies wird voraussichtlich am 19.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,37 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,33 USD erwirtschaftet worden.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,95 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 37,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 11,46 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 4,91 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,11 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 5,38 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion Finanzen.net