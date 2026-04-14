Kfin Technologies Aktie

Kfin Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D4CW / ISIN: INE138Y01010

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kfin Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kfin Technologies stellt voraussichtlich am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,35 INR. Das entspräche einer Verringerung von 12,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,95 INR erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 19,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,50 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,93 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,14 INR, gegenüber 19,39 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 13,21 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 11,08 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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