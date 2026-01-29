Kfin Technologies Aktie

Kfin Technologies

WKN DE: A3D4CW / ISIN: INE138Y01010

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kfin Technologies präsentiert Quartalsergebnisse

Kfin Technologies wird voraussichtlich am 13.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 5,10 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,25 INR erwirtschaftet worden.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 19,70 Prozent auf 3,58 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,99 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 21,69 INR je Aktie, gegenüber 19,39 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 13,08 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 11,08 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Kfin Technologies Limited Registered Shs 144A Reg S 1 020,00

