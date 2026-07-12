Erste Schätzungen: kforce informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

kforce wird voraussichtlich am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,698 USD. Dies würde einem Zuwachs von 18,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem kforce 0,590 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,04 Prozent auf 347,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte kforce noch 334,3 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,41 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,96 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 1,37 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at