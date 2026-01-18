Erste Schätzungen: kforce legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

kforce wird sich voraussichtlich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,468 USD. Dies würde einer Verringerung von 22,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem kforce 0,600 USD je Aktie vermeldete.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 4,36 Prozent auf 328,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 343,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,13 USD, gegenüber 2,68 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,33 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,41 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at