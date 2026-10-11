kforce Aktie
WKN: 896864 / ISIN: US4937321010
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11.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: kforce öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
kforce wird voraussichtlich am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,756 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,54 Prozent auf 354,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte kforce noch 332,6 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,54 USD im Vergleich zu 1,96 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,38 Milliarden USD, gegenüber 1,33 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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