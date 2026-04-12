Erste Schätzungen: kforce stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

kforce wird voraussichtlich am 27.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,396 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 12,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,450 USD je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 329,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 0,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 330,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,22 USD, gegenüber 1,96 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 1,34 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,33 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at