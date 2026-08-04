Erste Schätzungen: KGHM Polska Miedz legt Quartalsergebnis vor

KGHM Polska Miedz öffnet voraussichtlich am 19.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 9,86 PLN je Aktie gegenüber 1,25 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll KGHM Polska Miedz im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 12,88 Milliarden PLN abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,57 Milliarden PLN erwirtschaftet worden waren, um 50,24 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 39,04 PLN, gegenüber 18,44 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 48,82 Milliarden PLN geschätzt, nachdem im Vorjahr 36,26 Milliarden PLN generiert wurden.

Redaktion finanzen.at