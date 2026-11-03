Erste Schätzungen: KGHM Polska Miedz stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KGHM Polska Miedz öffnet voraussichtlich am 18.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 7,75 PLN je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte KGHM Polska Miedz 2,17 PLN je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 48,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 8,26 Milliarden PLN. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 12,22 Milliarden PLN aus.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 43,39 PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 18,44 PLN vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 49,82 Milliarden PLN, nachdem im Vorjahr 36,26 Milliarden PLN in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net