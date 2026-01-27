Kid ASA Aktie

Kid ASA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A143BJ / ISIN: NO0010743545

27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Kid ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kid ASA wird voraussichtlich am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kid ASA im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,13 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 7,11 NOK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 4,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,47 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,40 Milliarden NOK umgesetzt.

6 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,58 NOK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 9,81 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 3,97 Milliarden NOK, gegenüber 3,78 Milliarden NOK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

