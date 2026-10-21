Erste Schätzungen: Kid ASA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kid ASA stellt voraussichtlich am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kid ASA im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,88 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,980 NOK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,89 Prozent auf 1,00 Milliarden NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 902,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,24 NOK, gegenüber 5,64 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 4,24 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,94 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at