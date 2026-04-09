Erste Schätzungen: Kikkoman gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Kikkoman präsentiert voraussichtlich am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,63 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kikkoman noch 11,02 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Kikkoman nach den Prognosen von 4 Analysten 187,92 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 173,46 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 65,21 JPY, gegenüber 64,99 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 739,84 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 708,98 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at