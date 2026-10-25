Kikkoman Aktie
WKN: 856983 / ISIN: JP3240400006
|
25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kikkoman präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Kikkoman wird voraussichtlich am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 17,39 JPY gegenüber 17,10 JPY im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 201,41 Milliarden JPY – ein Plus von 10,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kikkoman 182,95 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 71,53 JPY je Aktie, gegenüber 65,99 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 818,50 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 745,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kikkoman Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Kikkoman präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Kikkoman verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Kikkoman stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Kikkoman Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Kikkoman Corp.
|10,35
|2,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.