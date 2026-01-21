Erste Schätzungen: Kikkoman präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kikkoman präsentiert in der voraussichtlich am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 17,89 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,52 Prozent erhöht. Damals waren 17,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 4,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 188,34 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 179,95 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 64,90 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 64,99 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 733,86 Milliarden JPY, gegenüber 708,98 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at