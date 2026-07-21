Erste Schätzungen: Kikkoman stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kikkoman gibt voraussichtlich am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 17,30 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 16,24 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 194,72 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 10,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kikkoman einen Umsatz von 175,66 Milliarden JPY eingefahren.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 68,93 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 65,99 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 809,89 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 745,54 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at