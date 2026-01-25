Kilroy Realty Aktie

WKN: 905164 / ISIN: US49427F1084

25.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kilroy Realty öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kilroy Realty stellt voraussichtlich am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,291 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kilroy Realty noch ein Gewinn pro Aktie von 0,500 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 5,00 Prozent auf 272,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 286,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,50 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,77 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,11 Milliarden USD, gegenüber 1,14 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

