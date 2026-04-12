Erste Schätzungen: Kilroy Realty präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kilroy Realty wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,125 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 62,12 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,330 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Kilroy Realty mit einem Umsatz von insgesamt 263,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 270,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,85 Prozent verringert.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,307 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,06 Milliarden USD, gegenüber 1,11 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at