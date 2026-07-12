Erste Schätzungen: Kilroy Realty verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kilroy Realty lässt sich voraussichtlich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kilroy Realty die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,163 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,570 USD je Aktie erzielt worden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 267,6 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 7,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 289,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,270 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,32 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 1,07 Milliarden USD, gegenüber 1,11 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at