Kilroy Realty Aktie
WKN: 905164 / ISIN: US49427F1084
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12.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kilroy Realty verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kilroy Realty lässt sich voraussichtlich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kilroy Realty die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,163 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,570 USD je Aktie erzielt worden.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 267,6 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 7,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 289,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,270 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,32 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 1,07 Milliarden USD, gegenüber 1,11 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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