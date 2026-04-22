Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units Aktie

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WKN DE: A2DNR8 / ISIN: US49435R1023

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units legt Quartalsergebnis vor

Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units lädt voraussichtlich am 07.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,235 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units noch 0,200 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,18 Prozent auf 90,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units noch 90,3 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,893 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,620 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 354,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 321,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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