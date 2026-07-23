Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units Aktie

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WKN DE: A2DNR8 / ISIN: US49435R1023

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23.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units wird voraussichtlich am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,231 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,020 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 93,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 21,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,734 USD je Aktie, gegenüber 0,620 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 363,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 321,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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