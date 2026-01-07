Kimberly-Clark d. Mex Aktie

Kimberly-Clark d. Mex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 894814 / ISIN: MXP606941179

07.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Kimberly-Clark d Mex präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kimberly-Clark d Mex wird sich voraussichtlich am 22.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,655 MXN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,590 MXN je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,65 Prozent auf 14,55 Milliarden MXN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,77 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,43 MXN je Aktie, gegenüber 2,57 MXN je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 55,81 Milliarden MXN. Im Fiskaljahr zuvor waren 54,78 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

