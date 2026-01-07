Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Aktie

Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912848 / ISIN: US4943862049

07.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor

Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV (spons ADRs) wird voraussichtlich am 22.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,175 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 16,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,150 USD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst geht beim Umsatz von 794,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 15,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 685,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,660 USD im Vergleich zu 0,700 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 3,04 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 2,99 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV (spons. ADRs) 10,41 -1,51% Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV (spons. ADRs)

