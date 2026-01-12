Kimberly-Clark Aktie

Kimberly-Clark für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855178 / ISIN: US4943681035

12.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kimberly-Clark gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kimberly-Clark wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,81 USD aus. Im letzten Jahr hatte Kimberly-Clark einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Minus von 16,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,10 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,93 Milliarden USD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,48 USD im Vergleich zu 7,55 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 16,46 Milliarden USD, gegenüber 20,06 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

