Erste Schätzungen: Kimberly-Clark legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kimberly-Clark präsentiert voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,01 USD aus. Im letzten Jahr hatte Kimberly-Clark einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie eingefahren.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,16 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Kimberly-Clark für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,23 Milliarden USD aus.

Der Ausblick von 15 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,52 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,07 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 16,85 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 16,45 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at