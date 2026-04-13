Kimberly-Clark Aktie
WKN: 855178 / ISIN: US4943681035
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kimberly-Clark präsentiert Quartalsergebnisse
Kimberly-Clark äußert sich voraussichtlich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,93 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,70 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 15,63 Prozent auf 4,08 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,52 USD je Aktie, gegenüber 6,07 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 17,42 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 16,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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