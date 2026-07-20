Erste Schätzungen: Kimco Realty legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kimco Realty wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,196 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kimco Realty 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Kimco Realty soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 543,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 531,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,821 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,820 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,20 Milliarden USD, gegenüber 2,15 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at