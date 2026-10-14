Erste Schätzungen: Kimco Realty präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kimco Realty wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,203 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 6,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,190 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,14 Prozent auf 549,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Kimco Realty noch 538,1 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,844 USD, gegenüber 0,820 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 2,21 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,15 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at