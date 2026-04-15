Erste Schätzungen: Kimco Realty stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kimco Realty lässt sich voraussichtlich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Kimco Realty die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,198 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 10,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,180 USD je Aktie erzielt worden waren.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 543,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 0,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 539,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,786 USD, gegenüber 0,820 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 2,19 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,15 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at