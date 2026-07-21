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WKN DE: A1178T / ISIN: CA49448Q1090

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Kinaxis stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kinaxis stellt voraussichtlich am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,967 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Kinaxis 0,900 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 152,9 Millionen USD für Kinaxis, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 188,9 Millionen CAD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,38 USD, gegenüber 3,51 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 634,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 765,8 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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