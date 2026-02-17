Erste Schätzungen: Kinaxis zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kinaxis lädt voraussichtlich am 04.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,907 USD je Aktie gegenüber -0,810 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 139,8 Millionen USD für Kinaxis, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 173,3 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Prognosen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,73 USD, gegenüber 0,000 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 543,7 Millionen USD im Vergleich zu 661,8 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at