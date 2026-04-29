Erste Schätzungen: KinderCare Learning Companies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KinderCare Learning Companies präsentiert voraussichtlich am 14.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,008 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 669,1 Millionen USD – ein Plus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KinderCare Learning Companies 668,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,147 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,950 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,71 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,73 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at