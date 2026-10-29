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29.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: KinderCare Learning Companies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KinderCare Learning Companies lässt sich voraussichtlich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird KinderCare Learning Companies die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,003 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei KinderCare Learning Companies noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 USD in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 676,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei KinderCare Learning Companies für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 668,8 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,110 USD, gegenüber -0,950 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 2,68 Milliarden USD im Vergleich zu 2,73 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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