KinderCare Learning Companies Aktie

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WKN DE: A3C7R9 / ISIN: US49456W1053

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29.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: KinderCare Learning Companies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KinderCare Learning Companies öffnet voraussichtlich am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,097 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte KinderCare Learning Companies noch 0,330 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll KinderCare Learning Companies in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 697,9 Millionen USD im Vergleich zu 700,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,189 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,950 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,71 Milliarden USD, gegenüber 2,73 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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