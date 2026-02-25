KinderCare Learning Companies Aktie
Erste Schätzungen: KinderCare Learning Companies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
KinderCare Learning Companies gibt voraussichtlich am 12.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,090 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,170 USD je Aktie erzielt worden.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 647,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei KinderCare Learning Companies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 685,3 Millionen USD aus.
8 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,668 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,960 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,73 Milliarden USD, gegenüber 2,66 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
