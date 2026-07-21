Erste Schätzungen: Kinetik A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kinetik A wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

12 Analysten schätzen, dass Kinetik A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,244 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Kinetik A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 448,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 390,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,76 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,897 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,63 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,90 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,74 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at