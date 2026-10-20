Kinetik a Aktie
WKN DE: A2P75N / ISIN: US02215L2097
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kinetik A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Kinetik A wird sich voraussichtlich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,407 USD je Aktie gegenüber 0,030 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 18,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 542,3 Millionen USD gegenüber 459,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,63 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,12 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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