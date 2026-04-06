Erste Schätzungen: Kingfa Sci Tech präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kingfa Sci Tech wird voraussichtlich am 21.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,053 CNY je Aktie gegenüber 0,060 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Kingfa Sci Tech soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,29 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,05 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,518 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,310 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 67,63 Milliarden CNY, gegenüber 60,46 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at