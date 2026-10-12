Kingfa Sci & Tech Aktie
WKN: A0B6XT / ISIN: CNE000001JP3
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Kingfa Sci Tech präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Kingfa Sci Tech wird sich voraussichtlich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,187 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,190 CNY je Aktie erzielt worden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 18,44 Milliarden CNY – das würde einem Zuwachs von 2,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 17,98 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,612 CNY, gegenüber 0,450 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 72,18 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 65,31 Milliarden CNY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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