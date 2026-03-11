Erste Schätzungen: Kingsoft Cloud präsentiert Quartalsergebnisse

Kingsoft Cloud veröffentlicht voraussichtlich am 25.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kingsoft Cloud für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,049 HKD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 HKD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,99 Milliarden HKD – das würde einem Zuwachs von 24,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,41 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,238 HKD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,590 HKD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 10,53 Milliarden HKD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 8,44 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at