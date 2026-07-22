Kingstone Companies Aktie

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WKN DE: A0X89S / ISIN: US4967191051

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kingstone Companies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kingstone Companies wird voraussichtlich am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,950 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,780 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 71,7 Millionen USD – ein Plus von 45,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kingstone Companies 49,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 2,60 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,88 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 328,9 Millionen USD, gegenüber 197,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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