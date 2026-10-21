Kingstone Companies Aktie

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WKN DE: A0X89S / ISIN: US4967191051

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Kingstone Companies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kingstone Companies präsentiert in der voraussichtlich am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,920 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 24,32 Prozent erhöht. Damals waren 0,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 75,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 89,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 50,8 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 2,70 USD je Aktie, gegenüber 2,88 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 328,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 197,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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